Santiago Ferraro, di Cerveteri, vince il Gran Premio Liberazione

Santiago Ferraro, originario di Cervteri, trionfa nel Gran Premio Liberazione di Roma: “Sono stato all’attacco per gran parte della corsa e poi sono riuscito a vincere lo sprint”

Santiago Ferraro trionfa nel Gran Premio Liberazione, svoltosi a Roma, dimostrando la sua abilità nonostante la giovane età, essendo nato nel 2006. Il ragazzo, originario di Cervteri, ha mosso i primi passi nel ciclismo partendo dalla categoria G3 e attualmente frequenta il liceo classico, conciliando gli studi con l’allenamento sulle colline della Tolfa.

Durante il Gran Premio Liberazione – come riporta Bici.Pro – era accompagnato dalla sua famiglia, incluso il nonno Giuseppe, che lo ha sostenuto lungo il percorso nonostante le difficoltà fisiche. Ferraro si mostra incredulo per la sua vittoria, come dichiarato a bici.PRO: “Non ci posso credere davvero… Fino a ieri mattina neanche dovevo farla questa corsa. Sono stato inserito all’ultimo minuto in sostituzione del mio compagno Edvard Novak, che si è infortunato giovedì scorso. Sono stato all’attacco per gran parte della corsa e poi sono riuscito a vincere lo sprint. E sono sorpreso anche perché nella mia ultima gara non mi sentivo al meglio. Cosa ha funzionato stavolta? Forse un po’ di fortuna… non saprei dire. Ho provato più volte, ma quella decisiva è stata a tre chilometri dal traguardo” .