Ladispoli, donna sotto sfratto con figlia e nipote di 2 anni

La donna sotto sfratto convive con sua figlia e la sua nipotina di 2 anni con problemi cardiaci: “Non so cosa farò, lunedì verranno e mi faranno andare via con la forza pubblica”.

Una donna di 50 anni è sotto sfratto insieme a sua figlia e alla nipotina di 2 anni. La donna vive in affitto in una casa a Ladispoli, precisamente a Marina di Palo, da due anni e per la quale dichiara di aver regolarmente pagato l’indennità di occupazione fino a ottobre 2023. La donna sembrerebbe convivere con sua figlia e la sua nipotina di 2 anni con problemi cardiaci, come affermato dalla donna alle telecamere di Canale10. La signora avrebbe chiesto anche aiuto agli assistenti sociali, ma al momento non avrebbe ricevuto ancora risposta.

Ora, la signora chiede di poter rimanere nell’abitazione fino a settembre, poiché ha presentato una proposta per l’acquisto di un appartamento. Non avendo alternative di alloggio in affitto, questo sarebbe il tempo necessario per ottenere l’approvazione del mutuo. “Non so cosa farò” – dichiara la donna – “lunedì verranno e mi faranno andare via con la forza pubblica”.

“Questo è un problema che dura da tempo, non è un caso isolato, è da quasi 30 anni che non si costruiscono alloggi popolari a Ladispoli”, commenta Giovanni Ardita di Fratelli D’Italia.