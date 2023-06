Illustrati tutti i progetti attuati e quelli in itinere messi in campo dall’amministrazione comunale

Santa Marinella: il sindaco Tidei incontra l’assessore regionale al Bilancio, Righini –

Il sindaco Pietro Tidei incontra l’assessore regionale al bilancio, l’onorevole Giancarlo Righini.

Durante l’incontro il primo cittadino ha illustrato tutti i progetti attuati e quelli in itinere messi in campo dall’amministrazione comunale.

“Dopo aver accolto l’assessore nella sede municipale il nostro incontro è proseguito all’insegna della grande cordialità, con una visita nei siti più rappresentativi di questo litorale, quali l’ex Colonia Marina di Santa Severa, oggi patrimonio della Regione , che ha già predisposto per questo bene un grande progetto di riqualificazione turistica”.

“Sono stato molto contento , direi orgoglioso, per le parole di apprezzamento che l’On Righini ha espresso nei confronti della bellezze del nostro comprensorio, del nostro mare e delle nostre spiagge ,a riprova questo delle grandi potenzialità di questo territorio che merita di essere ulteriormente promesso e valorizzato”.

“Sono certo che sarà possibile creare un rapporto costruttivo anche con l’attuale amministrazione regionale , ente fondamentale con il quale i comuni devono rapportarsi. E’ anche indubbio che negli anni passati l’ intervento anche in termini economici e di finanziamenti ottenuti dalla Pisana, si è rivelato fondamentali per avviare o ultimare molte iniziative, nei diversi settori della pubblica amministrazione, quali le infrastrutture, l’edilizia scolastica e l’impiantistica sportiva sena trascurare il campo socio assistenziale”.

“Ora siamo in attesa di poter ottenere un contributo che finalmente ci consenta, dopo due anni di fermo imposti prima dal Covid, poi dall’ Autorità di Bacino a dare attuazione anche al progetto che riguarda il torrente di Castelsecco , progetto che prevede di realizzare una golena, ovvero una sorta di parco naturale sulle sponde del torrente fino alla foce, un’ opera importantissima per la messa in sicurezza del territorio. Sono altresì convinto che l’attuale amministrazione regionale saprà essere ancor più spedita e puntuale nel dare risposte alle nostre istanze”.

“Le premesse , come emerso nel corso dell’ incontro on l’On Righini ci sono tutte. A tale proposito ho già chiesto di poter avere analoghi scambi di vedute con tutti gli altri esponenti della giunta Rocca al fine di poter illustrare a ciascuno per il proprio settore di competenza, tutti i progetti che il comune di Santa Marinella ha in cantiere. Questo ci consentirà di raggiungere i traguardi che ci siamo posti e che sono convinto, in sinergia con gli organi regionali potremo farlo senza ostacoli”.