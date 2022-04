C’è tempo fino alle 12 del 18 aprile per poter presentare la domanda

La Santa Marinella Servizi cerca un addetto alla manutenzione del verde –

La Santa Marinella Servizi cerca un addetto alla manutenzione del verde pubblico a tempo determinato. La durata e la distribuzione dell’orario lavorativo saranno indicati nell’atto di costituzione del rapporto di lavoro in relazione alle contingenti esigenze aziendali.

Il trattamento economico che sarà attribuito è quello previsto dalla normativa contrattuale vigente per il Personale del settore Ccnl Multiservizi. Il periodo di prova avrà la durata di 26 giorni di effettivo lavoro, come previsto dal C.C.N.L. per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi; entro tale periodo le parti avranno la facoltà di risolvere il presente contratto senza obbligo di preavviso.

Per ragioni di celerità ed efficienza del procedimento, qualora il numero dei candidati ammessi a concorso fosse superiore a 50, la Santa Marinella Servizi S.r.l. potrà procedere all’espletamento di una preselezione. La medesima consisterà in test a risposta multipla sulle materie di esame e/o di cultura generale. La preselezione sarà superata con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

La valutazione conseguita in sede di preselezione non concorre alla formazione del voto finale. La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato A), con i relativi allegati richiesti devono essere trasmessi/consegnati In forma alternativa tramite: