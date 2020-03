Condividi Pin 1 Condivisioni

Un doppio appuntamento a cui presenzieranno il Sindaco Pietro Tidei, Claudia Calistri consigliere comunale Pari Opportunità e Patrizia Befani consigliere comunale Viabilità e Patrimonio

Santa Marinella celebra la Giornata Internazionale della Donna: "Ognuno ha i suoi diritti. Ognuno ha la sua schiena. Il peso di ogni passo. Il peso del coraggio.

In occasione dell’8 marzo saranno inaugurati a Santa Severa i parcheggi rosa. Appuntamento alle ore 10 in via Cneo Domizio 32.

Anche a Santa Marinella, l’amministrazione comunale festeggerà le donne in Piazza Civitavecchia alle ore 11:30. Presenzieranno, il Sindaco Pietro Tidei, Claudia Calistri consigliere comunale Pari Opportunità e Patrizia Befani consigliere comunale Viabilità e Patrimonio.