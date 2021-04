Palestra trasformata in mensa, la lettera di un genitore contro le parole di Milani

Share Pin 13 Condivisioni

“Ho letto la lettera aperta che ha inviato al dirigente della scuola e sono rimasto basito e indignato dal suo contenuto”

L’assessore allo sport Marco Milani stigmatizza le parole del dirigente scolastico della Corrado Melone Riccardo Agresti e un genitore difende il preside della scuola replicando al contenuto della lettera dell’Assessore allo Sport.

LA LETTERA

Assessore Milani,

ho letto la lettera aperta (comparsa al seguente indirizzo: https://www.piunews.it/post/lettera-aperta) che ha inviato al Dirigente della scuola I.C. Corrado Melone presso la quale studiano i miei figli e sono rimasto basito e indignato dal suo contenuto.In essa si ritrova uno strano concetto di “dittatura della maggioranza” (“abbiamo vinto e ora decidiamo noi”) quando in realtà come assessore della città lei deve (eccome!) tenere in considerazione le istanze di tutti i cittadini, a prescindere da chi costoro abbiano votato!

Ma quello che più mi indigna è che in tutta questa diatriba non viene minimamente citato l’interesse superiore dei bambini a mangiare in un luogo davvero deputato ad essere refettorio, con arredi a norma e un distanziamento sufficiente in base alle norme attuali. Quello che esprime è solo “abbiamo vinto, arrenditi, il Vannini è nostro”, come se si parlasse di una guerra tra nativi americani e soldati per la conquista di Fort Apache.

Per questo motivo le allego e le consiglio di leggere attentamente la convenzione dei diritti dell’infanzia, tra i quali viene citato all’art. 28 il diritto allo studio, “secondo le condizioni di ogni singolo Stato”. Il nostro è uno Stato che appartiene alla schiera dei Paesi avanzati, per cui il diritto allo studio non si esaurisce nel mero diritto ad andare a scuola la mattina.

Per un Paese come il nostro è una vergogna che la Scuola sia ridotta da amministrazioni miopi come la vostra a investimento residuale, oggetto di ripicche e teatro di battaglie che enfatizza lo scontro invece della collaborazione.

La nostra è una comunità nella quale il tempo pieno e le strutture che ne consentono una vera fruizione – come lo è in primis la mensa – sono essenziali per lo svolgimento dell’attività lavorativa di tante famiglie di pendolari con entrambi i genitori lavoratori.Per ogni giorno di scuola mancato da un bambino che rimane a casa perché non è garantito il servizio mensa, egli perde 8 ore di formazione e i genitori un giorno lavorativo, ovvero punti di PIL per il benessere del Paese sia perché avremo bambini meno istruiti sia perché avremo meno ore lavorate.

Ignorando le istanze di chi da anni chiede una mensa dimensionata al numero di bambini (già!) presenti, voi negate il diritto allo studio a tempo pieno in una condizione di decenza per tanti bambini. Costoro per essere formati 8 ore in quella che è considerata una delle migliori scuole della città, devono subire l’umiliazione di essere affollati in aule sempre meno capienti, la cui manutenzione ordinaria è affidata al buon cuore dei genitori e dei docenti. Infine vengono (da voi!) appollaiati in mense come animali in batteria e per questo sbattuti qua e là alla ricerca di un posto dove poter mangiare serenamente e vivere anche il pranzo come un momento di apprendimento.

E in tutto questo lei trova il modo di battibeccare con il Dirigente, difendere le istanze (comprensibili ma fuori luogo) delle ASD, vantarsi con arroganza di aver tolto “il Vannini” alla Melone come uno scalpo da esibire nella prossima campagna elettorale? E’ questo che interessa a lei, alla Cordeschi, a Bitti e infine al Sindaco? Lo “scalpo” del polifunzionale?… E’ questo il motivo per cui lo avete intestato ad un ragazzo che non meritava questo genere di pubblicità intorno al proprio nome, ben sapendo che la vostra “battaglia” era già in atto?

Per quanto mi riguarda (e credo di poter esprimere anche il pensiero di molti genitori) potete tenervi il polifunzionale e farci quello che volete. Per realizzare il nostro “diritto allo studio” non abbiamo bisogno né del Vannini, né dell’Odescalchi e neanche del Fumaroli. Potete farci un teatro e due cinema.

Quello che vogliamo per i nostri figli è poter frequentare ancora quella che consideriamo una scuola eccellente di Ladispoli, che ha dato lustro al nome che porta e che ha il solo svantaggio di non avere strutture altrettanto eccellenti come tutto il personale (docente e non) che ci lavora con passione tutti i giorni.

A noi serve solo un edificio capiente a sufficienza, dotato delle aule e dei laboratori di cui l’avete privata e infine di una mensa adeguata per dimensione e arredi.

Fortunatamente, la Scuola, quella con la S maiuscola, all’I.C. Corrado Melone ce l’abbiamo già. Dispiace – per il buon nome della Città – non poter dire altrettanto né del sindaco, né di taluni assessori né di certi consiglieri che emergono alle cronache per fatti sempre meno edificanti.

Firmato,Un genitore della Corrado Melone

