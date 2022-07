Nuoto, ad agosto gli Europei a Roma

Presentata in Campidoglio la 36ma edizione degli Europei di Nuoto, in programma a Roma dall’11 al 21 agosto. Presenti in sala della Protomoteca il sindaco Roberto Gualtieri, il presidente FIN (Federazione Italiana Nuoto) Paolo Barelli, la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport Valentina Vezzali, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute Vito Cozzoli. Con loro, anche i nuotatori Gregorio Paltrinieri, Lucrezia Ruggiero e Giorgio Minisini, reduci vittoriosi dai mondiali di Budapest 2022.

Agli Europei di Roma è prevista la partecipazione di 50 nazioni e 1.500 atleti. 77 le finali in programma, 231 le medaglie da assegnare, 43 i titoli in palio. Quattro le sedi di gara: il nuoto e i tuffi allo stadio del nuoto del Foro Italico, il nuoto sincronizzato all’interno dello stadio Nicola Pietrangeli del tennis e i tuffi dalle grandi altezze, al loro debutto europeo, nei campi 1 e 2 del Circolo del Tennis. Nel mare di Ostia si terranno le maratone in acque libere. Seguiranno poi Gli Europei Master dal 24 agosto al 4 settembre, al Polo Natatorio di Pietralata (nuoto) e al Centro Federale di Ostia (pallanuoto).

Tutto quello che c’è da sapere sugli Europei di Nuoto 2022 è nell’ampia brochure a cura della Federazione Italiana Nuoto .

“E’ un evento straordinario che vedrà Roma protagonista di uno sport particolarmente amato dagli italiani e dai romani, con un’eccezionale squadra azzurra e con una cornice unica, la più bella del mondo: penso al Foro Italico, alla bellezza di questa città, a Ostia”, ha detto il sindaco Roberto Gualtieri. “La riqualificazione degli impianti comporterà una promozione non solo esterna ma anche interna”, ha spiegato Gualtieri, “con un lavoro di squadra che resterà alla città”. E ha concluso: “Sarà un bellissimo agosto di sport, di pace e solidarietà tra i popoli”.

“Un grande evento di sport, un appuntamento speciale per gli atleti in gara e un’esperienza in più per i turisti italiani e stranieri che scelgono di visitare la nostra citta”, ha affermato l’assessore capitolino Alessandro Onorato (Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda). “I campionati europei di nuoto saranno una straordinaria occasione di promozione turistica di Roma e di Ostia. Una vetrina eccezionale con oltre 200mila spettatori che si collegheranno da ogni parte del mondo, oltre 100mila in presenza; piu di 20mila tra atleti, staff tecnici e personale impegnato nell’organizzazione. Grazie alla preziosa collaborazione istituzionale con il Governo, con la Federazione Italiana Nuoto e con Sport e Salute, questo prestigioso appuntamento si aggiunge al cartellone di grandi eventi che Roma è tornata finalmente ad ospitare”.

Di ricadute positive ha parlato anche la sottosegretaria Vezzali: “Questo appuntamento saprà generare flusso turistico, crescita economica e rappresenterà un’opportunità per l’Italia e per la pratica sportiva”.