Marina di Cerveteri, Fiaccolata per la sicurezza e la legalità

Si è svolta ieri la “Fiaccolata per la sicurezza e la legalità” partita da via Renato Pastore lungo le strade di Marina di Cerveteri e Campo di Mare, frazioni che ultimemente sono state oggetto di furti e vandalismo. Alla fiaccolata, presidiata dagli agenti della polizia locale di Cerveteri, del commissariato di polizia di Ladispoli e carabinieri della stazione locale di Campo di Mare, hanno partecipato centinaia di persone stanche di non sentirsi al sicuro nel posto in cui vivono. Alessio Catoni del comitato cittadino promotore del sit in: «La gente ha paura persino nelle rispettive abitazioni subendo le scorribande dei furfanti. Stesso discorso per le attività commerciali. Pretendiamo una maggiore attenzione e più controlli da parte delle forze dell’ordine, che comunque in questi giorni hanno aumentato la loro presenza». Assenti gli esponenti del comune di Cerveteri e anche i rappresentanti dell’opposizione.