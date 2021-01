L’odissea del prelievo: Ladispoli, Postamat fuori uso dal 24 dicembre

Share Pin 7 Condivisioni

Cittadini da molti giorni sono costretti a prendere i soldi presso gli altri sportelli bancomat presenti in città

L’odissea del prelievo: Ladispoli, Postamat fuori servizio dal 24 dicembre –

Per i cittadini di Ladispoli è divenuta oramai da molti giorni una vera e propria odissea prelevare denaro contate dagli sportelli Atm Postamat di Poste Italiane ubicati presso la sede centrale di Via Caltagirone e la sua succursale di Via Lazio.

“Un guasto segnalato dai colleghi impiegati nella cittadina balneare già a partire dallo scorso 24 dicembre – fanno sapere dalle stesse Poste Italiane contattate dalla nostra redazione – non ancora però visionato dagli addetti alla manutenzione in primo luogo per le impossibilità temporali derivanti dal periodo di festa appena trascorsa”.

Una problematica che ha costretto molti, fino a questo momento, a prelevare i soldi recandosi presso gli altri sportelli bancomat presenti in città, con i conseguenti oneri di commissione derivanti dalle operazioni di prelievo, pochi ma ingiusti se considerata la filiale di riferimento del proprio conto e il lungo periodo trascorso dall’inizio del problema.