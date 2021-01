Share Pin 1 Condivisioni

Ad affermarlo il commissario straordinario Leogrande

Alitalia, a rischio stipendi dipendenti –

Il commissario straordinario di Alitalia, Leogrande, ha convocato i sindacati per illustrare la “criticità” che investe l’azienda.

“Se non cambiano le condizioni economiche e di mercato, nei prossimi mesi si ripresenterà la difficile tenuta finanziaria dell’azienda, che già a dicembre ha causato ritardi nell’erogazione degli stipendi, – ha dichiarato Leogrande – riferendosi in particolare all’arrivo della seconda tranche di aiuti del Dl Rilancio, smentendo le notizie circa presunte procedure per la vendita del marchio e di slot.”