L’imposta di soggiorno arriva anche a Cerveteri

Da 1.50€ fino a 3.00€, la giunta ha definito le tariffe dell’imposta di soggiorno. Le entrate saranno destinate alla promozione turistica

L’imposta di soggiorno è un tributo locale a carico di chi pernotta in una delle strutture ricettive del comune che l’ha istituita. Adottata da tante città italiane, l’imposta è arrivata anche nel Comune Etrusco ed entrerà in vigore a partire dal 21 agosto.

La parte più interessante, come spiega l’assessore Gnazi, è la destinazione che avranno i soldi riscossi dal comune. Infatti, le somme ricavate saranno destinate obbligatoriamente ad attività a sostegno del turismo e della promozione del territorio. I circa 30 mila euro annui stimati in prima battuta dagli uffici serviranno a migliorare il decoro della città, alla creazione di materiale informativo o per la pubblicità.

Dopo il passaggio di approvazione del regolamento in Consiglio Comunale, la giunta ne ha definito le tariffe. L’imposta sarà proporzionale al tipo di struttura: chi alloggerà in hotel a 1 o 2 stelle, strutture BeB, agriturismi, affittacamere e simili (ovvero le strutture più diffuse sul territorio cerite) pagherà 1.,50€; così via a salire fino al prezzo di 3€ per gli hotel a 5 stelle. Non solo, nel periodo di bassa stagione invernale la quota verrà scontata e alcune categorie saranno esentate del pagamento della stessa tra cui: i residenti nel comune di Cerveteri, i minori di 14 anni, le persone che assistono degenti ricoverati in strutture sanitarie presenti sul territorio comunale, il personale appartenente alle forze dell’ordine o corpi armati statali, provinciali o locali, i vigili del fuoco e la protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio. Esenti anche i dipendenti di strutture ricettive che, nell’esercizio della loro funzioni lavorative, alloggiano in qualità di ospiti gratuiti presso le strutture, gli studenti che svolgono tirocini o stage all’interno degli alberghi, ospiti del Comune di Cerveteri nel caso di spese per pernottamento a carico del comune, o chi si trova a vivere in strutture ricettive per motivi di emergenza come eventi calamitosi o di natura straordinaria