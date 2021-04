Share Pin 1 Condivisioni

L’assessore al Commercio Lazzeri: “Un ottimo biglietto da visita per la nostra economia che speriamo possa ripartire”

Ancora una volta gli ascolti tv premiano Ladispoli e la fanno conoscere al pubblico nazionale.

Lazzeri: “Ottimi ascolti per le trasmissioni tv che hanno raccontato Ladispoli”

“Grande riscontro per le due trasmissioni televisive che sabato mattina hanno raccontato Ladispoli nelle sue diverse sfaccettature – così l’assessore al Commercio, Attività Produttive e Comunicazione, Francesca Lazzeri – ottimi ascolti per Angelo Latini su Rai1 dove a “Buongiorno Benessere” ha presentato le fave e per “Sempre Verde” dove Ladispoli si è messa in bella mostra, tra bellezze naturali ed enogastronomia, con tanti piccoli servizi che ne hanno raccontato, attraverso le voci dei nostri concittadini, alcune delle sue peculiarità”.

“Bellissime le immagini col drone della Palude, messe a disposizione da Luigi Cicillini e da Giancarlo Santori per quanto riguarda la fauna palustre”.

“Ne è venuto fuori un ottimo biglietto da visita per la nostra economia, che speriamo possa ripartire al più presto con le riaperture annunciate dal Governo Draghi. Noi nel frattempo – conclude l’assessore Lazzeri – continuiamo a lavorare”.

“A fine mese avremo di nuovo ospite Luca Sardella che finirà di girare un’altra puntata di “Sempre Verde”.

