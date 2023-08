Ladispoli: sporcizia in strada, la segnalazione di un lettore

Sporcizia in strada a Via dell’Ippocampo, arriva la segnalazione di un lettore: “Versa in condizioni di vera e propria discarica”

In queste ore è arrivata alla nostra redazione la segnalazione di un lettore che lamenta la presenza di una grande quantità di sporcizia in strada. Continuano quindi le lamentele sul decoro urbano della città di Ladispoli, lamentale che partono sia da ambienti politici che da comuni cittadini.

“Abito in via dell’Ippocampo a ladispoli e da diversi mesi la strada, che non ho mai visto essere spazzata da alcuno, versa in condizioni di vera e propria discarica” ha scritto deciso.

“Le foglie degli alberi – continua il cittadino di Ladispoli – che cadono costantemente in questo periodo, hanno riempito i marciapiedi e per strada hanno formato grandi mucchi che sono pericolosi per la caduta delle persone e per eventuali incendi provocati dalle marmitte calde delle vetture catalitiche che lì parcheggiano”.

“Grazie per quello che potrete fare”.