Italia Viva Cerveteri a fianco di Marietta Tidei candidata alle prossime europee 2024

Italia Viva Cerveteri “scende in campo” a fianco di Marietta TIDEI candidata con STATI UNITI D’EUROPA alle prossime europee 2024

Cerveteri 14 maggio 2024. La lista STATI UNITI D’EUROPA è l’unica vera novità di questa prossima tornata elettorale europea con la strategia scritta chiara e inequivocabile nel simbolo. Un logo dove non è riportato un nome di persona ma un ideale, una missione. Puntare ad una politica di difesa comune, un unico responsabile della politica economica, un assetto federale: scelte radicali e di cambiamento al fine di non venire emarginati, come Europa, dal resto del mondo. In special modo ora che la storia recente ci proietta verso sentieri inesplorati e pericolosi.

Come circolo di Italia Viva di Cerveteri forniremo un sostegno forte e tangibile alla lista STATI UNITI D’EUROPA che si concretizzerà in azioni concrete tra la gente. Abbiamo già in animo di organizzare volantinaggi e banchetti nel nostro territorio. Già abbiamo pronta una presentazione informativa sul funzionamento dell’Europa politica da condividere con i cittadini che ce ne faranno richiesta. Il Circolo conduce infatti una campagna elettorale anche improntata sulla

sensibilizzazione delle tematiche europee e sull’importanza di recarsi alle urne alle prossime elezioni. E soprattutto sull’importanza di farlo in modo consapevole.

Marietta TIDEI, dopo il successo ottenuto alle ultime elezioni regionali, ha deciso di candidarsi con la lista STATI UNITI D’EUROPA. Una persona che conosce in maniera approfondita le problematiche del territorio laziale e le linee di azioni per sostenere un suo sviluppo. E anche per questo, oltre che per averne apprezzato le sue capacità, il circolo di Italia Viva di Cerveteri sarà al suo fianco in questa ancora più impegnativa battaglia elettorale, fornendo il solito forte sostegno e un vigoroso supporto alla sua campagna elettorale.

Presidente Italia Viva Cerveteri

Maurizio Falconi