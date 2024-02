Ladispoli, presentazione del libro di Livia Turco “Compagne” alla Libreria Scritti e Manoscritti

Livia turco presenta il suo libro “Compagne”, un saggio che ripercorre un periodo storico con temi ancora attuali

Un nuovo appuntamento alla Libreria Scritti e Manoscritti di Ladispoli in via Ancona 180. Sabato 17 febbraio alle ore 18 presentazione del libro “Compagne” (ediz. Donzelli) firmato da Livia Turco, nota e specchiata esponente politica oggi Presidente della Fondazione Nilde Jotti. Un saggio per tutti che nel ripercorrere un periodo storico di militanza femminile nel PCI, non nasconde anche “le difficili relazioni tra donne e uomini: un viaggio che non poteva avvenire in modo solitario, ma attraverso la costruzione di rapporti sociali nuovi tra donne, che rompessero concretamente il patriarcato e obbligassero gli uomini a mettersi in discussione e a cambiare la loro umanità”.

Tematiche che vengono da lontano ma che dall’archivio della memoria riaffiorano nell’attualità e nelle cronache contemporanee. Compagne, l’etimologia recita: cum panis, il pane insieme, nello spirito della condivisione. Il “pane” di donne coraggiose, “protagoniste di battaglie civili, sentinelle dei cambiamenti, che per prime hanno sempre percepito i mutamenti della società”, con lo sforzo di capirli, elaborarli, dando risposte concrete. Livia Turco sarà presente in libreria sabato 17 febbraio, e con il saggio “Compagne” condurrà per mano il pubblico alla scoperta del “senso della propria vita all’interno di una storia collettiva”.

Carla Zironi