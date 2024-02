Derby Cerveteri – Santa Marinella in arrivo tanti tifosi dei cervi per raggiungere il quarto successo di fila

Il Cerveteri si proietta al derby di Santa Marinella, in arrivo tanti tifosi per spingere i cervi al quarto successo di fila

Quella di domenica prossima a Santa Marinella, è una gara importante per il futuro del Cerveteri, che dopo la vittoria di domenica, la terza di fila ha ritrovato gli stimoli giusti. I cervi avranno al seguito tanti tifosi, almeno un centinaio partiranno per la stadio Ivano Fronti per assistere a una partita che vale parecchio. Le ultime tre vittorie e i concomitanti risultati, hanno fatto emergere una classifica diversa rispetto a qualche settimana fa. Ora i cervi possono inseguire la salvezza diretta, senza passare per i play out. Il goal di Catracchia ha, infatti, fotografato l’entusiasmo del gruppo, che si è abbracciato e ha esultato insieme ai suoi tifosi. Per domenica, quindi, occorre una prestazione cuore e testa, anche se il Santa Marinella in casa ha costruito una roccaforte.