Decreto firmato dal sindaco in seguito alle dimissioni di Andrea Cerqua

Ladispoli, Filippo Salvatore Conte nuovo delegato all’arte

Cambia il delegato all’arte di Ladispoli. Il sindaco della città, Alessandro Grando, ha firmato il decreto di nomina del nuovo delegato. Si tratta di Filippo Salvatore Conte. Tale nomina si è resa necessaria in seguito alle dimissioni di Andrea Cerqua.

Il delegato, come si legge nel decreto, svolgerà l’incarico fino alla scadenza del mandato del sindaco avendo cura degli interessi di carattere istituzionale nelle materie indicate, in stretto rapporto con il sindaco a cui riferirà periodicamente sullo stato di attuazione dei programmi.