Ladispoli, da domani anagrafe chiusa al pubblico

L’assessore Lazzeri: “Grazie alla tecnologia sarà possibile svolgere le pratiche a distanza”

Da domani uffici anagrafici chiusi al pubblico.

“Nel rispetto delle direttive date dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per tutelare la salute di impiegati e cittadini – spiega l’assessore ai Servizi Anagrafici, Francesca Lazzeri – abbiamo deciso di attivare la modalità telelavoro per tutti i dipendenti dell’Anagrafe e Stato Civile, come già fatto per il servizio tributi.”

I cittadini possono stare tranquilli: come previsto dal decreto la scadenza delle carte di identità è prorogata al 31 agosto 2020.

Per quanto riguarda i certificati c’è la possibilità di farli direttamente online oppure richiederli inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo [email protected] .

Anche le pratiche relative alla richiesta di residenza o cambio di domicilio potranno essere evase in modalità telematica.

La modulistica scaricabile dal sito del Comune di Ladispoli, debitamente compilata e corredata di tutti i documenti richiesti potrà poi essere inviata tramite raccomandata oppure con la posta elettronica a [email protected] .

“Grazie alla tecnologia sarà possibile svolgere le pratiche a distanza – conclude l’assessore Lazzeri – è un ulteriore modo per rimanere a casa ed evitare contagi nell’interesse dell’intera collettività. Forza Ladispoli, #celapossiamofare!”