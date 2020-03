Condividi Pin 0 Condivisioni

Il primo cittadino invita a non prendere d’assalto le attività commerciali rimaste aperte

Covid-19 Cerveteri, Pascucci: “Rispettiamo chi lavora” –

“Non prendere d’assalto supermercati, farmacie oppure gli uffici postali. Rientrano tra i servizi essenziali. Non chiuderanno”.

A invitare la popolazione a stare tranquilla e a non farsi prendere dal panico è il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci.

“Cercate di fare la spesa una o al massimo due volte la settimana, rinviate tutte quelle pratiche postali non urgenti o che si possono fare in via telematica. RESTATE A CASA!”

“Sono dei piccoli accorgimenti che ci aiuteranno a vivere meglio questo difficile momento”.