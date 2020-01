Condividi Pin 7 Condivisioni

I cittadini segnalano assenza di illuminazione pubblica nei due tratti di strada

Ladispoli, al buio Via Taranto e Via Latina

I cittadini di Ladispoli segnalano che in Via Taranto e Via Latina è saltata l’illuminazione pubblica. Le strade dunque sono al buio e possono arrecare pericolosità alla circolazione di persone e veicoli.

E’ necessario prestare massima attenzione ove si prenda in considerazione l’opportunità di attraversare questi tratti di strada.



