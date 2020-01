Condividi Pin 1 Condivisioni

Le domande entro il 24 gennaio 2020

Fiumicino, indetta selezione pubblica per 6 contratti per istruttore amministrativo -È indetta una selezione pubblica per esame (prova scritta e prova orale) per il conferimento di 6 contratti di Formazione e Lavoro, relativi al profilo professionale di “Istruttore Amministrativo”, Categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno della durata di 12 mesi presso l’Amministrazione Comunale di Fiumicino. I partecipanti devono avere un’età compresa fra i 18 e i 32 anni.

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, indirizzate al Comune di Fiumicino – Area Servizi al Cittadino Risorse Umane – Piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa 78 – 00054 Fiumicino (RM) devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 24/01/2020 con la seguente modalità:

• a mezzo posta elettronica certificata proveniente da indirizzo di posta elettronica mittente anch’essa certificata (PEC), all’indirizzo PEC: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it, trasmettendo scansione della domanda firmata in formato pdf e degli allegati. Fa fede la data di ricezione della stessa. Nell’oggetto della Pec dovrà essere specificato: “Domanda di selezione pubblica per conferimento di n° 6 contratti di Formazione e Lavoro al profilo di Istruttore Amministrativo, Categoria C, posizione economica C1”.

Per conoscere tempi e modalità di spedizione delle domande, i documenti da allegare, i requisiti di ammissione, il programma di esame consultare il link: https://bit.ly/2QRq2HA.