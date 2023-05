La tifoseria ha risposto oltre le attese, non si vedeva così tanto seguito da 13 anni

La salvezza il Cerveteri la conquista sugli spalti: Superchi rimane al timone, dalla settimana prossima si lavora per il mercato –

Perde sul campo, ma non sugli spalti. Il Cerveteri che scende in Promozione, sconfitto nel derby di Ladispoli, ha ritrovato la sua tifoseria. Oltre 120 biglietti venduti, un seguito che non si vedeva da anni. Sugli spalti vince la passione della gente verdeazzurra, che si prevedeva venisse in massa a Ladispoli.

La salvezza del Cerveteri, domenica, è arrivata dalla tifoseria. La famiglia Lupi ha riconquistato l’attenzione dei tifosi, che si erano distaccati dalle sorti dei verdeazzurri dopo che la passata gestione non avevamo mai intrapreso iniziative partecipative. Ora con questi tifosi, che Lupi vuole come dodicesimo, il motto “NOI CI SAREMO” avrà sicuramente un futuro. Per la prossima stagione, in attesa di notizie sul ripescaggio, il dg Discepolo e il diesse Boccaccio stanno disegnando la formazione che non cambierà, se non con tre elementi di spicco. L’obiettivo è di fare una squadra da vertice con Superchi riconfermato al timone.

Fa. No.