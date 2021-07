Il Ristorante Burp Ladispoli lancia il nuovo menù: tante novità!

Il Burp non cambia il suo stile, ma rinnova il suo menù. Una nuova brigata di cucina guidata da un ottimo Chef stupisce con nuove continue creazioni

Il Ristorante Burp Ladispoli lancia il nuovo menù ed inserisce alcune belle novità!

“Una continua evoluzione” – afferma Veronica Fadda – titolare del Burp Restaurant, popolare locale di Ladispoli aperto dal 2019 (indicazioni stradali).

Per l’estate 2021 il Burp ha già lanciato delle innovazioni che i clienti più affezionati hanno già avuto modo di apprezzare: non cambia lo stile e non cambia la qualità sempre altissima, ma si promettono variazioni e sorprese nel menù settimana dopo settimana.

“Ci piace il concetto di creare un’opportunità di scoperta tutti i giorni – spiega Veronica – e di lasciar spazio alla fantasia. Al nostro fianco abbiamo un ottimo Chef che con i suoi collaboratori ha già dimostrato creatività e passione. Molto importante è anche la stagionalità e la reperibilità dei prodotti freschi sul mercato: ai nostri cavalli di battaglia aggiungiamo i piatti del giorno, creati di volta in volta e non presenti stabilmente in menù“.











I cavalli di battaglia del Burp

Burp Restaurant è un must all’aperitivo al dopocena. Un’ampia sala interna arredata in stile industrial, con preponderanza di legno, metallo e vetro, una fresca sala esterna ombreggiata, la cucina a vista per spiare il lavoro della brigata.

I capisaldi, come sempre, restano la carne, con tagli selezionatissimi sia dei più tradizionali che dei più ricercati, e i piatti della tradizione italiana. Sempre fornitissima la cantina vini e bollicine, nonché il reparto spiriti, grappe e liquori.

L’offerta invece si amplia in tutto il settore antipasti e aperitivi (perfetti anche per uno sfizioso dopo cena) con proposte ricercate, fritti hand-made e novità da sperimentare. Qui vincono sia il gusto che la leggerezza.

Per chi ama il dolce, la pasticceria fresca del Burp non propone gli stravisti superclassici, ma delle chicche sempre nuove, come il semifreddo alla sambuca, in menù questa settimana.













Le novità del ristorante Burp ladispoli

Oltre ai piatti del giorno, con novità che riguardano tanto i primi e i secondi, quanto dolci e antipasti, la piccola rivoluzione voluta dallo Staff del Burp è l’inserimento del pesce. Poche e selezionate proposte di pescato fresco, lavorato con gusto per le tecniche della cucina fusion, oppure “all’italiana”.

“E” – annuncia Veronica – “nel corso dell’estate ci saranno altre sorprese, come la realizzazione di eventi e degustazioni aperte a tutti“.

