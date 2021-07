Divulgatore e sportivo appassionato di motori, il giornalista ladispolano è stato tra i moderatori del Motor Valley Fest di Modena

Il collega giornalista e concittadino di Ladispoli Flavio Atzori sempre più impegnato nella divulgazione tecnologica ed in particolar modo al settore in rapida crescita dei motori di nuova generazione, legati quindi ai temi della sostenibilità ambientale e del progressivo abbandono degli idrocarburi come metodo di alimentazione dei veicoli.

Per Flavio Atzori, prima di tutto un grande sportivo, appassionato di guida e di motori, il percorso giornalistico si definisce sempre di più come un impegno per un nuovo modo di pensare la mobilità. Chi lo segue sui canali social conosce già il suo impegno a favore della diffusione dei motori elettrici, e proprio dalle sue ricerche e test drive può trarre preziosi consigli su come orientarsi in questo mercato nuovo ed in fortissima ascesa un po’ in tutto il mondo. I suoi servizi sono ospitati su canali di settore quali Motor1, Insideevs, Motosport ed altre importanti testate quali, tra le altre il quotidiano Il Messaggero.

Flavio Atzori moderatore nella Motor Valley Fest

Il giornalista di Ladispoli ha partecipato oggi all’importantissimo evento di carattere internazionale Motor Valley Fest 2021, dal 1 al 4 Luglio a Modena, quindi nella terra dei motori per eccellenza. Il distretto automotive più dinamico al mondo, infatti, dove si trova a livello italiano la più alta concentrazione di case automobilistiche e motociclistiche, autodromi, musei e collezionisti, ha fatto della velocità un vero e proprio stile di vita.

Di spessore il programma convegnistico dell’expo, dedicato agli addetti del settore, agli studenti e a tutti gli appassionati, oltre che le attività adrenaliniche negli autodromi e nei circuiti. L’evento rientra nella convenzione per la realizzazione di un progetto siglato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Regione Emilia Romagna e APT Servizi Emilia Romagna, di supporto alle eccellenze del “Made in Italy”, in particolare della filiera automotive.

Venerdì 2 Luglio 2021 nell’ambito della rassegna di dibattiti organizzati in seno al Motor Valley Fest, Flavio Atzori ha presieduto la moderazione di un tavolo dal titolo: Simulation and Gamification, Virtual Reality & Augmented Reality. Partendo dall’assunto che i più recenti dati statistici attestano una costante crescita della community nell’ambito del gaming e della simulazione in ambito di automobilismo e motociclismo sportivo, il tavolo ha approfondito tematiche molto trasversali che intrecciano le passioni per lo sport e per il videogioco alla ricerca nei confronti delle tecnologie sostenibili. Gli speaker si sono infatti confrontati su quale contributo la tecnologia possa dare nel processo di trasformazione dello sport nei tempi contemporanei. In quale modo simulazione e gamification possano essere leve rilevanti in un trend sempre più proteso alla sostenibilità? In quale modo virtual reality e artificial intelligence consentono nuove prospettive di sviluppo nel mondo dei campionati elettrici? Quali i campi di applicazione al di fuori dell’automotive?

In questa pagina è possibile seguire i lavori del tavolo a cui hanno preso parte ospiti di livello internazionale come Rodi Basso Co-Founder and CEO E1 Series, Alessio Cicolari CEO AkInformatica, Giacomo Danisi Fondatore e Amministratore Delegato DANISI ENGINEERING srl, Giovanni De Salvo Pilota del Ferrari Driver Academy Esports Team, George Efstratoudakis Behaviour Business Solutions.

Da parte della Redazione di BaraondaNews.it i migliori auguri al collega per la sua carriera giornalistica.