Share Pin 2 Condivisioni

Giornata ecologica, oggi a Roma blocco del traffico nella zona verde – la nota stampa:

Dando seguito a quanto stabilito dalla Memoria della Giunta Capitolina n. 60/2020, per il 14 febbraio 2021 la Sindaca Virginia Raggi, ha disposto il blocco totale della circolazione veicolare nell’ambito della programmazione delle domeniche ecologiche. Ordinanza della Sindaca n. 23 dell’ 11 febbraio 2021

Obiettivo è quello di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche, rilevato che nel territorio di Roma Capitale le principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici sono rappresentate dal traffico veicolare e dagli impianti termici.

Il provvedimento prevede il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella ZTL “Fascia Verde” del PGTU (il Piano generale del traffico urbano), nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30.

La limitazione comprende anche gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro 6.

Per conoscere l’elenco completo delle categorie derogate/esentate consultare l’Ordinanza Sindacale 23/2021

la Giunta Capitolina, ai fini della prevenzione e del contenimento dell’inquinamento atmosferico, nella seduta del 30 ottobre 2020 ha approvato la Memoria riguardante la “Programmazione del calendario di date per l’attuazione del blocco totale domenicale della circolazione veicolare all’interno della ZTL “Fascia verde” (Stagione invernale 2020-2021)”;

Memoria della Giunta Capitolina n. 60 del 30 ottobre 2020:

Le date e gli orari possono essere modificati, qualora si verifichino eventi, ad oggi non previsti e non prevedibili, che, da valutazioni effettuate dagli organi di governo competenti, siano ritenuti non compatibili e di interesse pubblico prevalente.

Si rileva che il complesso dei provvedimenti permanenti, programmati ed emergenziali finora adottati ha contribuito, in considerazione anche del rinnovo del parco veicolare indotto dai provvedimenti stessi, ad una riduzione delle emissioni inquinanti, con una conseguente riduzione significativa, negli ultimi anni, delle concentrazioni in aria di biossido di zolfo, monossido di carbonio, benzene e PM10 (limitatamente alla media annuale) per i quali non si registrano più superamenti dei valori limite; si registra, invece, per il biossido di azoto (NO2), il superamento del valore limite riferito alla media annuale e, per il PM10, un numero di superamenti del valore limite giornaliero superiore a quello consentito dalle norme vigenti nell’anno 2020.

Come evidenziato da studi riportati in bibliografia scientifica, i danni alla salute, provocati dalla esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili (PM10) sono attribuibili all’elevata eterogeneità chimica di tali sostanze e si manifestano in effetti sanitari sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell’apparato respiratorio e cardio-circolatori.