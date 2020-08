Share Pin 0 Condivisioni

Sarà in funzione da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 15.30

Fiumicino, da lunedì riapre lo sportello carte d’identità al volo all’aeroporto –

Da lunedì all’aeroporto di Fiumicino torna attivo lo sportello carte d’identità al volo del Comune di Fiumicino.

“Lo sportello – spiega il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca – sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 15.30”.

“Ringraziamo aeroporti di Roma che ha permesso la ripartenza in tutta sicurezza, dopo varie settimane di chiusura dovuta all’emergenza sanitaria in corso, di questo importante sportello per la cittadinanza”.