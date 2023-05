Fiorentina-Basilea: presentazione della semifinale di Conference League

La Fiorentina sta disputando un’ottima stagione europea ed è pronta a giocarsi il pass per la finale di Conference League. La semifinale è in programma al Franchi di Firenze per giovedì 11 maggiore, con fischio d’inizio alle ore 21.00. L’avversario è il Basilea, una squadra alla portata della viola che un buon margine per aggiudicarsi il primo atto della doppia sfida: il ritorno, invece, è previsto per la settimana seguente al St. Jakob-Park di Basilea, in Svizzera, sempre alle 21.00. Le quote sul successo in Conference League mettono i gigliati in seconda posizione nella speciale griglia dei possibili vincitori, dietro al West Ham, impegnato nell’altra semifinale contro l’Alkmaar Zaanstreek (compagine che ha eliminato la Lazio negli ottavi di finale ).

L’Artemio Franchi di Firenze si prepara al sold out per la grande sfida europea con i tifosi viola che sono pronti ad essere il dodicesimo uomo in campo a sostegno di Cabral e compagni. La squadra di Vincenzo Italiano ha attraversato molti alti e bassi in Serie A ma le prestazioni in Conference League non sono mai mancate: questa semifinale rappresenta un banco di prova importante per gran parte della rosa toscana, non ancora abituata a palcoscenici europei di questo livello. Il tecnico Italiano non dovrebbe variare il suo modulo, il 4-3-3. Potrebbero verificarsi ballottaggi per quanto riguarda la scelta sul tridente offensivo: la viola vanta infatti il miglior attacco del torneo, con ben 32 reti messe a segno e ha i due capocannonieri della competizione, Jovic e Cabral, entrambi a 6 gol. Qualche dubbio dovrebbe esserci anche per il centrocampo: Bonaventura e Amrabat potrebbero recuperare per la sfida e in tal caso sarebbero titolari, così come uno tra Mandragora e Barak. In difesa il sicuro assente è Milenkovic per squalifica, ma non dovrebbero esserci dubbi per gli altri interpreti: Venuti, Igor, Biraghi e Dodò.