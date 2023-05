Alla vigilia del play-out tra Academy e Città di Cerveteri il Sindaco Elena Gubetti incita la squadra e chiama i tifosi a raccolta

Derby salvezza Ladispoli – Cerveteri, il Sindaco Gubetti: “Partita fondamentale, ma vinca lo sport e il rispetto” –

“Tornano a sfidarsi il Cerveteri Calcio e il Ladispoli Academy ma questa volta in gioco c’è la retrocessione per una delle due squadre in un torneo che è stato difficilissimo per entrambe. Il mio cuore batte ovviamente per la squadra della nostra città ma l’augurio è che a vincere sia lo sport. Indipendentemente dal risultato, spero di assistere ad una bella partita di calcio, all’insegna del rispetto reciproco e dei sani valori che lo sport rappresenta. Sin da ora, in bocca al lupo ad entrambe le squadre!”. A dichiararlo è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, alla vigilia del Derby – spareggio che domenica 14 vedrà sfidarsi all’Angelo Sale l’Academy Ladispoli e il Cerveteri.

“Un anno non facile, quello appena trascorso, per il calcio di Cerveteri – dichiara il Sindaco Elena Gubetti – la chiusura temporanea al pubblico dello stadio, il cambio di presidente della Società con l’arrivo della famiglia Lupi, che ha da subito fatto un investimento importante per la messa in sicurezza e il restyling dell’impianto così come previsto dalla convenzione tra Comune e gestore. Ovviamente i nostri ragazzi sono stati penalizzati da queste vicende ma la nostra squadra non ha mai mollato neanche un centimetro. Lo dimostra il grande risultato di domenica scorsa grazie al quale si è guadagnata l’accesso al play-out salvezza”.

“Non mi resta altro dunque che fare un grande in bocca al lupo ai calciatori e a tutto il team del Città di Cerveteri, cercate di gestire al meglio l’inevitabile pressione che una partita come quella di domenica porta, ci sarà da dare tutto fino all’ultimo minuto, sperando ovviamente, di tornare a casa con una bella vittoria. Ai tifosi e ai cittadini di Cerveteri, l’invito a non mancare e a sostenere la squadra in questo delicatissimo scontro salvezza. Ci vediamo allo stadio Angelo Sale per fare il tifo”.