Ferragosto a Ladispoli, Grando: “Divertiamoci ma con prudenza”

Vietati falò e alcol in spiaggia. Il primo cittadino invita, soprattutto i giovani, al rispetto delle regole anti covid e delle ordinanze

Divertirsi sì, ma nel rispetto delle norme anti covid e delle ordinanze in vigore in città.

Mentre la città balneare si prepara a festeggiare il Ferragosto da palazzo Falcone il primo cittadino ricorda le ordinanze in vigore: niente falò e accensione fuochi in spiaggia e niente alcol dalle 21 alle 7. Per non parlare poi delle norme anti covid ancora vigenti e che impongono niente assembramenti, distanziamento e la mascherina nel caso in cui il distanziamento non possa essere rispettato.

“Sappiamo bene il difficile anno affrontato a causa dell’emergenza sanitaria – ha detto il sindaco Grando – Un anno difficile soprattutto per i giovani – ha detto il primo cittadino – che hanno dovuto affrontare ancora una volta la didattica a distanza, la sospensione di diverse attività sportive e sociali che non ha consentito loro di socializzare come si faceva un tempo”.

“Sebbene dunque, da un lato, comprendo perfettamente la loro voglia di divertirsi e di stare insieme in una di quelle che può essere definite la notte più attesa dell’estate, dall’altra parte non posso far altro che invitarli alla prudenza”.

“Nonostante la campagna di vaccinazione anche sul nostro territorio sta procedendo speditamente, è bene ricordare di osservare le regole principali per prevenire la diffusione del contagio: niente assembramenti, distanziamento e utilizzo della mascherina là dove non si è in grado di garantire il rispetto della distanza di sicurezza”.

Divertimento sì ma con prudenza dunque. A tal proposito il primo cittadino ha voluto anche ricordare l’ordinanza di divieto di vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro e di consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche.

Il divieto, valido da luglio scorso, è attivo dalle 21 alle 7. In questo lasso di tempo “è vietato agli esercenti di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a tutti gli esercizi di genere alimentare e misto appartenenti alla media distribuzione, nonché agli artigiani autorizzati alla vendita di bevande – si legge nell’ordinanza -: vendere bevande da asporto in contenitori di vetro, anche mediante apparecchi automatici; vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da asporto in qualsiasi tipologia di contenitore.

Vietato inoltre, sempre dalle 7 alle 21 “consumare bevande in contenitori di vetro nonché bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in tutte le aree pubbliche quali strade, piazze, arenili pubblici, parchi …” a eccezione ovviamente delle “aree esterne regolarmente autorizzate di pertinenza dei locali pubblici”.

“Le regole vanno rispettate – ha ricordato Grando – ma ciò non vuol dire che non ci si possa godere una serata piacevole e in compagnia degli amici. Prestate dunque attenzione e a tutti quanti un buon Ferragosto”.