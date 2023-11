“Facciamo luce sul tumore al pancreas” è il nome della Campagna di sensibilizzazione della Giornata Mondiale su una delle neoplasie più aggressive e insidiose, che ogni anno, in Italia, colpisce 14 mila persone ed è al quinto posto per mortalità in Europa. Novembre è il mese in cui il focus della prevenzione è dedicato proprio a questa patologia, per la

quale la ricerca rimane una delle armi fondamentali In occasione di questa giornata, l’Amministrazione Comunale ha pensato di illuminato di viola, colore simbolo della lotta al tumore del pancreas, il Castelletto, sede della Polizia Locale.

“Il Comune ha aderito alla campagna, promossa dalle associazioni che si occupano di questa malattia, per sensibilizzare i cittadini, attirare l’attenzione pubblica e mettere in evidenza la necessità di supportare la ricerca”, ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei.

“Facciamo luce sul tumore al pancreas”: il castelletto della polizia locale di Santa Marinella si illumina di viola

“E’ importante rimarcare l’importanza della prevenzione e della sensibilizzazione che ruota attorno a questa patologia. Purtroppo il tumore del pancreas in fase precoce non dà segni particolari o sintomi riconoscibili. Circa il 70% dei tumori del pancreas viene diagnosticato quando la situazione è già molto grave. Negli ultimi anni si è comunque assistito all’introduzione di diverse novità in campo sia chirurgico che oncologico”, ha affermato il consigliere Alessio Manuelli, delegato alla Sanità.

“Una repentina perdita di peso, dolori addominali persistenti, una insolita perdita di appetito, un colore giallastro degli occhi e della cute, un cambiamento delle feci e un dolore al centro della schiena sono alcuni deisintomi e dei segni di un tumore del pancreas. In questi casi è sempre utile recarsi dal proprio medico per una visita e degli approfondimentidiagnostici”, ha spiegato il Consigliere.

Sono molte le associazioni nel nostro Paese che si occupano di sensibilizzazione, informazione e ricerca sul cancro al pancreas. Ci si può rivolgere a loro per offrire il proprio contributo e supporto.