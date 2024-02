Elezioni europee: esercizio del diritto di voto per i cittadini dell’UE residenti in Italia

In occasione delle elezioni del Parlamento europeo, che in Italia si svolgeranno l’8 e 9 giugno 2024, i cittadini dell’Unione europea residenti in Italia possono esercitare il diritto di voto nel comune di residenza iscrivendosi nelle liste elettorali aggiunte istituite nel Comune stesso. La domanda di iscrizione deve essere presentata al Sindaco del Comune di residenza entro lunedì 11 marzo 2024.

L’istanza non deve essere presentata dai cittadini dell’Unione che siano stati già iscritti nella lista aggiunta in occasione delle precedenti elezioni europee e che non abbiano revocato tale iscrizione. L’eventuale trasferimento di residenza in altri Comuni italiani di cittadini UE già iscritti determina l’iscrizione d’ufficio nelle liste aggiunte del Comune di nuova residenza.

Gli Stati che fanno parte dell’Unione Europea oltre all’Italia sono Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Per l’iscrizione è necessario compilare l’apposito modulo, che deve essere inviato unitamente a copia del proprio documento di identità, con una delle seguenti modalità:

a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: [email protected]

con consegna a mano presso Ufficio Protocollo.

Per il modulo di iscrizione https://www.comunediladispoli.it/elezioni-europee-2024-esercizio-del-diritto-di-voto-per-i-cittadini-dellue-residenti-in-italia/notizia