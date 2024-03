E’ morta a 42 anni Valentina Paterna. Era consigliera regionale del Lazio

I messaggi di cordoglio del mondo politico

Lutto nel mondo della politica. Si è spenta all’eta di 42 anni, dopo aver lottato con una malattia, Valentina Paterna consigliere regionale nel Lazio in quota Fratelli D’Italia.

“Con grande dolore ho appreso la notizia della scomparsa, a soli 42 anni, di Valentina Paterna, esponente di Fratelli d’Italia al Consiglio Regionale del Lazio – scrive la premier – Una donna forte che ha lottato con coraggio contro la malattia e portato avanti le istanze del territorio e dei cittadini con determinazione e onestà. Mi stringo al dolore della famiglia, di Alberto, della comunità di Tarquinia e di tutta FdI. È stato un onore conoscerti e condividere con te tante battaglie politiche, rimarrai sempre con noi. Ciao Valentina”.

Così il premier Giorgia Meloni.

Messaggi di cordoglio arrivano da tutto il mondo della politica.

“La mia conoscenza con la consigliera regionale Valentina Paterna è stata molto recente, ovvero all’insediamento del Consiglio regionale del Lazio di poco più di un anno fa. Ho così avuto modo d’incontrare una persona sempre sorridente e positiva, anche l’ultima volta che ci siamo salutati qualche settimana fa. Mi colpiva la sua tenace volontà e caparbietà nell’andare avanti, con lo sguardo limpido e rassicurante. La sua presenza discreta era più vistosa di quelle rumorose che oggi attraversano il mondo della politica in generale. Buon viaggio Valentina. Per me rimarrà il ricordo del suo ottimismo, che sapeva infondere in modo gentile e tangibile”.

Così Enrico Panunzi (PD), Vice presidente del Consiglio regionale del Lazio

“La scomparsa di Valentina Paterna è un grande dolore per tutto il nostro partito e per l’intero consiglio regionale del Lazio”. Parole di grande tristezza quelle di Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, in merito alla prematura scomparsa di Valentina Paterna, presidente della commissione Agricoltura e Ambiente, morta a soli 42 anni. “Rivolgo il mio pensiero a tutta la famiglia, alla comunità di Tarquinia dove Valentina era coordinatrice del circolo di Fratelli d’Italia e al nostro partito tutto: sono sicuro, e mi impegnerò in tal senso, che tutte le battaglie politiche della collega saranno ora portate avanti dai nostri militanti con ancora maggior determinazione”, chiude Bertucci.

“A nome dell’Amministrazione Comunale tutta, esprimo il profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Valentina Paterna. Con lei perdiamo una personalità che amava intensamente il territorio e dava un senso autentico al suo impegno in politica. Siamo vicini ai suoi cari in questo momento così doloroso”. Così il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.

“Abbiamo appreso con profondo dolore la notizia della prematura scomparsa di Valentina Paterna, consigliera regionale di Fratelli d’Italia e già consigliera comunale a Tarquinia. Di Valentina ricorderemo il garbo, la gentilezza e il grande amore per il territorio. Con particolare commozione, esprimiamo il nostro più sentito cordoglio e inviamo sincere condoglianze a suo marito Alberto, alla sua famiglia e alla sua comunità politica”. Così in una nota i consiglieri regionali di Italia Viva Marietta Tidei e Luciano Nobili.