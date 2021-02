Share Pin 1 Condivisioni

Draghi nomina Fabrizio Curcio nuovo capo della Protezione civile

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato Fabrizio Curcio Capo Dipartimento della Protezione civile.

Ad Angelo Borrelli i ringraziamenti per l’impegno profuso e il lavoro svolto in questi anni. Si legge in una nota di Palazzo Chigi.