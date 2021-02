Share Pin 0 Condivisioni

Evento per il lancio dello sciopero transfemminista dell’8 marzo

Donne. Roma, flash mob ‘non una di meno’ a piazza di spagna: basta femminicidi –

Donne. Roma, flash mob ‘non una di meno’ a piazza di spagna: basta femminicidi

“Ci vogliamo vive e libere. Basta femminicidi. #lottomarzo sciopero”. Sulle scalinate di Trinità dei Monti, in piazza di Spagna a Roma, con cartelli, striscioni e un maxi-panuelo fucsia, riporta l’Agenzia DIRE, una ventina di attiviste di ‘Non Una Di Meno’ compongono in tre file lo slogan che accompagna il lancio dello sciopero transfemminista dell’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna.

“Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che piu’ non hanno voce”, urlano le attiviste, con mascherina e panuelo fucsia al collo, alle 12 in punto, in uno dei flash mob che si svolgeranno nella giornata di oggi nelle piazze di tutta Italia, per dare il via al countdown verso il secondo sciopero transfemminista in epoca di Covid-19.

A Roma l’appuntamento è per lunedì 8 marzo alle 10,30 per un flash-mob davanti al Mef e, nel pomeriggio alle ore 17, in piazza Esquilino per un sit-in statico, evento centrale della giornata a cui si legherà la mobilitazione studentesca con lo sciopero della didattica.