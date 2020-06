Condividi Pin 2 Condivisioni

Il programma andrà in onda su Canale 10

Da questa sera “Ladispoli Estate 2020” in tv

L’amministrazione comunale informa i cittadini che da questa sera alle 20,35 e in replica il giovedì alle 22,30 sull’emittente Canale 10 andrà in onda il programma Ladispoli Estate 20. Un approfondimento turistico e sociale sulla città con servizi e interviste, con le cartoline più belle di Ladispoli.

Lo speciale che sarà in onda fino a settembre è contenuto alll’interno del tradizionale appuntamento settimanale Etruria Informa. Nella puntata di stasera, anche grazie alle immagini aeree di Luigi Cicillini, scopriremo le bellezze della città e il suo mare con l’intervista di due anni fa a Carlo Verdone che parlerà del suo feeling con Ladispoli.

A fare gli onori di casa il sindaco Alessandro Grando, il primo cittadino ha lanciato un messaggio di invito ai turisti.

Per la seconda puntata, in programma il 28 giugno, andrà in onda un’intervista inedita a Maurizo Costanzo che svelerà qualche aneddoto su Ladispoli.