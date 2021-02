Share Pin 1 Condivisioni

L’appello de L’Asino e la Luna: “Aiutiamo i proprietari di Top Garden e le piante del vivaio”

“Chiude Top Garden a Cerveteri, recuperiamo più alberi possibile” –

“Il vivaio storico di Cerveteri, Top Garden, sta chiudendo e al suo posto sorgerà una palazzina”. A lanciare l’appello, chiedendo di salvare quanti più alberi possibile è L’Asino e la Luna.

“E’ stato sempre un punto di riferimento per il nostro paese e insieme all’attività trentennale verranno eliminati anche gli alberi piantati negli anni”.

“L’Asino e la Luna vorrebbe recuperare più alberi possibile da questo luogo per piantarli nella food forest così da dargli nuova vita”.

“Aiutiamo i proprietari di Top Garden e le piante del vivaio. Noi abbiamo già iniziato ad acquistare qualcosa, ma il nostro budget in questo periodo è molto limitato”.

“Se vi va di contribuire a questa missione potete farlo in diversi modi: andando direttamente da Top Garden in via della Lega 61, acquistare le piante che preferite dicendo che sono per noi, andando direttamente da Top Garden e lasciare un buono che noi poi spenderemo alla fine della raccolta fondi; fare una donazione a L’Asino e la Luna all’iban IT51Y0832739030000000010289 scrivendo nella causale “adozione alberi vivaio”.

“Ogni albero verrà piantato durante la primavera e avrà il vostro nome e, se sarà possibile, organizzeremo una giornata di piantumazione tutti insieme per celebrare la rinascita. Grazie a tutti per l’aiuto!

