Cerveteri, viabilità in Piazza Aldo Moro: l’attacco di Orsomando

Viabilità in Piazza Aldo Moro, Orsomando: “Un corteo funebre nei pressi della piazza Aldo Moro è stato diviso dal carro funebre costretto a fare il giro dei giardini”

Il consigliere Salvatore Orsomando attraverso le sue pagine social ha attaccato l’amministrazione a causa della nuova viabilità in Pizza Aldo Moro. Il consigliere esordisce così: “A Cerveteri dopo lo sconcertante spostamento del capolinea dei bus in un luogo inadeguato, purtroppo si è consumata un altra performance dilettantesca, che ha messo in evidenza la superficialità e l’incompetenza delle nostre istituzioni”.

“Tra lo stupore dei parenti e amici del caro estinto e gravi ripercussioni sul traffico, un corteo funebre nei pressi della piazza Aldo Moro è stato diviso dal carro funebre costretto a fare il giro dei giardini a causa della segnaletica preposta per la fermata dei pullman. Ora la domanda sorge spontanea – continua Orsomando – ma cosa cambia per lo scienziato che ha dato queste indicazioni tra il transito di un corposo corteo e il passaggio del carro? Forse la perdita d’olio del motore o il deterioramento delle strisce? Inoltre l’infrazione in via Roma a senso unico è diversa dalla possibile infrazione a piazza Aldo Moro? Io direi che forse è arrivato il momento che qualcuno cambi mestiere”.