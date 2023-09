Cerveteri, lavori sul cavalcavia dell’Autostrada: traffico molto rallentato

Lavori sul cavalcavia all’ingresso della cittadina etrusca, il traffico è molto rallentato. I cittadini: “A Cerveteri non si entra”

A causa dei lavori che in questi giorni stanno interessando il cavalcavia all’ingresso di Cerveteri, il traffico è molto rallentato e nelle giornate di ieri e oggi si sono formate lunghe code. Attualmente, nel tratto di Via Settevene Palo in prossimità dell’ingresso per l’Autostrada, la marcia procede a senso unico alternato.

Non è ancora certa la durata dei lavori, ma i cittadini si stanno scatenando sui social network evidenziando come, in queste ore, a Cerveteri sia complicato entrare.