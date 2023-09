Ciclisti di Santa Marinella partecipano alla più antica delle corse in Europa

I ciclisti della G.C Santa Marinella, Rafaraiders e MTB Cicli Montanini in evidenza alla 52^ Gran Fondo Nove Colli 2023, la più antica delle corse ciclistiche in Europa

Hanno sfidato la pioggia battente per oltre 4 ore arrivando con soddisfazione al traguardo epico di Cesenatico, la città e i percorsi di Marco Pantani sempre ricordato con grande sentimento da queste parti e non solo. 10.000 i ciclisti iscritti alla competizione , tanti provenienti dall’estero in quanto l’evento è annoverato tra i più importanti in Europa tra le granfondo di ciclismo.

Ben cinque nostri atleti del territorio tra i partecipanti, cicloamatori di tre società ciclistiche di Santa Marinella, sono Alessandro Giorgini , Stefano Massera e Alessandro Pisu della G.C. Santa Marinella, Francesco Quintiliani della ASD Rafariders e Andrea Somma della MTB Club Cicli Montanini .

Alessandro Giorgini alla sua prima granfondo ha dimostrato grandi doti di forza e adattamento pedalando per 6 ore e 24 sul percorso lungo di 170 km con oltre 2.700 mt di dislivello giungendo 1.080 su oltre 2.400 arrivati . Nel percorso corto , per modo di dire , 130 km con 1.500 mt di dislivello sono giunti , Andrea Somma 783mo in 4h 30 , Stefano Massera 1.683mo in 5h 08, Francesco Quintiliani 2.196mo in 5h 32 e Alessandro Pisu 2.800mo in 6h 12 , su oltre 3.100 arrivati. Alla partenza delle ore 7.00 in 6.500 si sono presentati noncuranti della pioggia lieve ma imminente era l’arrivo della perturbazione che ha investito per l’80 per cento del percorso i coraggiosi atleti. Presenti anche glorie del ciclismo come Miguel Indurain, Cipollini, Cassani. I proventi della gara sono andati integralmente per la ricostruzione dopo l’alluvione di maggio scorso che ha visto procrastinare l’evento a settembre con grande sforzo organizzativo .