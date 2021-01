Share Pin 58 Condivisioni

Cerveteri, via della Necropoli: “Ennesimo pino abbattuto” – riceviamo e pubblichiamo:

“Di nuovo un pino della splendida via che porta alla Banditaccia segato, sdraiato sopra le tombe degli avi, sarà legna per pochi”.

“Si dirà: era malato. Vero, ma perché non è stato curato? Si dirà: era pericoloso, forse ma perché non renderlo inoffensivo. Si dirà: ce ne so’tanti, uno in meno che voj che faccia.

Lo si diceva degli ebrei, degli zingari, degli italiani nelle miniere del Belgio, degli anziani nelle RSA oggi. Che dire invece: affrettatevi a farci una passeggiata, affrettatevi a protestare contro gli inerti della Soprintendenza, gli incapaci al Granarone, prima che sia troppo tardi. Imponete loro che i pini, vero patrimonio cervetrano non le chiacchierate solite, possa far felici e rincuorare da tristezze terrene i vostri figli e nipoti.

Costringiamo le Autorità (sic)a ripiantare pini e cipressi, non facciamoci vergognare di fronte ai visitatori, sempre meno da anni, ma che comunque continueranno a farci visita nonostante tutto”.

“Possibile che si debba rimpiangere il regime fascista che nella sua disgraziatissima e per molto dolorosa epopea, seppe quantomeno mettere in piedi questo splendore novanta anni fa? Come si dice a Cerveteri: non aspettiamo che dei pini e dei cipressi della Necropoli, “nun ce resti manco la puzza”

Lettera firmata