Cerveteri, sul neutro di Aranova chiede strada al Palidoro

Al Cerveteri serve una vittoria per riprendere la corsa verso la salvezza. Squadra al completo, al seguito tanti tifosi.

Vuole vincere il Cerveteri ad Aranova, contro il Palidoro alle 11 di domenica. La classifica dice questo, servono tre punti per puntare alla salvezza diretta, anche in considerazione del mucchio che si sta creando in zona salvezza. Saranno numerosi i tifosi etruschi che seguiranno la compagine di Caputo, impegnata contro una formazione che non vince da quasi un mese. L’ultimo successo dei cervi, invece, è di fine gennaio sul campo del Castel Santa Elia. E quindi, la partita di domenica diventa fondamentale, comincia ad avere una valenza per la salvezza. Nessun forfait per Caputo, che con molta probabilità schiererà la formazione che ha pareggiato in casa contro il Fregene.

Catracchia

Fa.No.