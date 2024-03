Ladispoli, Ilaria Brunetti di “Creare è Arte” vince l’Hair Artist Award

La Hair Stylist Ilaria Brunetti, del salone “Creare è Arte”, ha vinto l’Hair Style World Contest aggiudicandosi il premio come Campionessa World Contest 2024

La Hair Stylist Ilaria Brunetti, del salone “Creare è Arte” di Ladispoli, ha vinto l’Hair Style World Contest aggiudicandosi il premio come Campionessa World Contest 2024. Una grande soddisfazione per Ilaria Brunetti, che esprime tutta la sua contentezza attraverso un post social: “Ancora non ci credo, l’ ho sognato tanto, mi sono impegnata, mi sono allenata e mi sono messa in gioco facendo 5 categorie perché amo creare e ce la volevo fare” – e conclude – “ringrazio Luigi Serrone per questa grande opportunità, per me è un onore stare a fianco a te e ai colleghi della nazionale. Continuerò a credere nei sogni, questo non sarà un punto d’arrivo ma una partenza”.