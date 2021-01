Cerveteri, prosegue il progetto di street art nella città etrusca

Share Pin 1 Condivisioni

Il progetto “Coloriamo la nostra scuola” si allarga a macchia di leopardo e “invade” anche le vie del centro della città etrusca

E’ partito come un progetto per ridare decoro a vecchi siti abbandonati come ad esempio le cabine Enel di viale Europa a Ladispoli o del quartiere Miami e si è allargato sempre più invadendo di mille colori e idee anche le scuole del territorio.

Dalla Ladispoli 1 alla Corrado Melone artisti del territorio e non solo hanno messo in moto in questi ultimi anni un vero e proprio progetto di street art che ora, nonostante l’emergenza sanitaria, non tende a cedere il passo.







Perché i colori sono belli e forse ora più che mai c’è bisogno di “colore” nella vita di ognuno.

E così dalle scuole alle cabine enel ora anche le saracinesche dei negozi iniziano a colorarsi grazie all’opera degli artisti.

A Cerveteri già sono diverse le attività commerciali che hanno regalato le loro saracinesche come delle vere e proprie tele dove poter esprimere la propria inventiva.

Ultima, ma solo per questioni cronologiche, lo è stata la Pizzeria Marzio in piazza Risorgimento a Cerveteri dove da oggi a saracinesca abbassata i passanti potranno godersi la vista di una bella ragazza seduta su di una panchina e con un bel libro in mano.

