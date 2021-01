Share Pin 24 Condivisioni

L’iniziativa promossa dall’Auser sezione di Cerveteri, Avo e Centro di solidarietà

L’emergenza coronavirus e in particolar modo le restrizioni che impediscono una piena socialità sicuramente stanno creando numerosi disagi e soprattutto tanta solitudine tra le fasce più deboli della popolazione: gli anziani.

E così, a Cerveteri, la forza di una parola, di una telefonata, di un sorriso, prova a restituire un po’ di quello che in questi ultimi mesi ci è stato strappato via: la socialità, aiutare il prossimo.

Cerveteri, con gli “Abbracci al Telefono” anziani meno soli

Nasce “Abbracci al telefono”, un’iniziativa della sezione Auser di Cerveteri, dell’Avo e del centro di solidarietà, che punta a offrire un conforto, un momento di compagnia e svago a tutte le persone, anziane in particolar modo, che stanno soffrendo i distanziamenti e l’interruzione di tante attività sociali e ricreative a causa della pandemia da covid-19.



“Abbiamo trascorso e stiamo tutt’ora vivendo un periodo difficile, inimmaginabile fino a poco più di un anno fa – ha spiegato il sindaco Alessio Pascucci – le fasce di popolazione che sicuramente hanno sofferto maggiormente la situazione pandemica sono quelle dei giovani e degli anziani, questi ultimi in particolar modo privati non solo di un’assistenza diretta o dell’affetto dei propri cari, ma anche di tutte quelle attività che riempivano le loro giornate”.

“Senza dubbio, si sono trovati in difficoltà anche per tutte quelle attività di routine, dal fare la spesa o recarsi dal medico per ritirare una ricetta. Questa iniziativa, davvero lodevole, si pone l’obiettivo proprio di colmare quei vuoti, anche se a distanza, attraverso una telefonata, un momento di vicinanza, di affetto e compagnia”.

“Con Abbracci al Telefono, le tre associazioni che hanno proposto l’iniziativa si pongono l’obiettivo sia di dare un sollievo e un sostegno morale a chi ha bisogno di comunicare, come condividere emozioni e pensieri, raccontare e raccontarsi ma anche di contribuire con piccoli gesti solidali alla loro quotidianità, come la consegna della spesa, il ritiro delle medicine oppure lo svolgimento di piccole ma importanti pratiche legate alla quotidianità – ha aggiunto il primo cittadino – un’iniziativa che come Comune di Cerveteri siamo orgogliosi di poter promuovere e con l’occasione mi complimento con tutte e tre le Associazioni, da sempre, con passione e generosità impegnate nel sociale e a favore delle persone più deboli”.

“Abbracci al telefono” è operativo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e risponde nei seguenti orari: dalle ore 09:30 alle ore 11:00 al numero 3891389342 e dalle 17:00 alle 18:30 al numero 3473150222.

