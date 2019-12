Condividi Pin 14 Condivisioni

Appuntamento venerdì 3 gennaio a partire dalle 9.30

Cerveteri, nuova giornata di pulizia per l’Oasi di Torre Flavia –

L’anno nuovo inizia all’insegna della cura per la Palude di Torre Flavia.

Il responsabile dell’Oasi protetta Corrado Battisti, e gli Amici di Torre Flavia hanno infatti promosso per il 3 gennaio prossimo una nuova giornata di attività lavorative in Palude.

Nel corso della mattinata saranno posizionati alcuni pali, si procederà a riparare i cartelli abbattuti dalle recenti mareggiate e si creerà il muretto nella parte di spiaggia dei Cretoni e del Fratino.

Tra l’altro sulla spiaggia del Cretoni, spiegano gli Amici di Torre Flavia, rileva un formidabile spiaggiamento di Posidonia, importante indicatore di qualità ambientale, ricco di microrganismi.

“Questo fenomeno – proseguono – ha richiamato l’attenzione degli enti di ricerca, in particolare Ispra, che invierà ricercatori esperti per studiare questi depositi in primavera”.

Per quanti volessero partecipare alla giornata di pulizia, l’appuntamento è il 3 gennaio alle 9.30, ingresso Oasi lato Campo di Mare.