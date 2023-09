Cerveteri Calcio, Discepolo: “Il nostro obiettivo è l’Eccellenza”

Il Dg: “Stiamo risollevando un club con tanti sacrifici. Ai tifosi chiedo di sostenerci e lo stanno facendo con tanti abbonamenti”

Nel Cerveteri che domenica riparte dal campionato, con la gara interna al Galli contro il Tarquinia, c’è tanto entusiasmo, come altrettanta prudenza.

I tifosi sperano nel ritorno immediato in Eccellenza, torneo che è il minimo che spetta a una piazza dal blasone importante come quello della squadra verdeblu, che non si è sbiadito nel tempo.

L’intervista a Massimiliano Discepolo, direttore generale del Cerveteri Calcio

Direttore Discepolo è tempo di esaminare le aspettative?

“Che sono quelle di ritornare in Eccellenza, come del resto abbiamo manifestato nelle nostre intenzioni. Ma vogliamo tornarci con un progetto. Vede, negli ultimi 30 anni, dopo il fallimento del calcio a Cerveteri, si è disputata per 4 stagioni l’Eccellenza. Il che sta a significare che gli obiettivi vanno coltivati, si deve essere pronti a sostenere delle categorie. Pertanto, noi dobbiamo costruirci intorno una struttura, che stiamo creando, e poi dobbiamo pensare al futuro e non a campare alla giornata”.

Quindi?

“Ritengo che non dobbiamo fare voli pindarici per poi tornare indietro rispetto alle promesse. Ci vogliamo arrivare in Eccellenza, anche da quest’anno, ma non è la priorità o la scadenza che ci siamo dati. Partiamo per vincere, siamo una delle favorite, non possiamo nasconderci. Se vogliamo che Cerveteri abbia un minimo di dignità calcistica, dobbiamo proporci al futuro con progetti mirati, partendo dalla crescita del settore giovanile. I tifosi sono ansiosi, molto passionali, e quindi hanno tutte le ragioni se vogliono che la squadra vinca subito: noi ce la metteremo tutta, ma è bene sapere che vogliamo il bene della città, ossia regalargli un bel futuro”.

Ai tifosi cosa chiediamo?

“Di non farci mancare il loro sostegno. Abbiamo fatto tanti abbonamenti, sottoscritti anche da persone che non verranno a vedere la partita, che ugualmente hanno contribuito alla causa. Il che significa che stiamo facendo le cose a modo, con trasparenza senza vendere chiacchiere. Ringrazio anche gli sponsor, sono tanti quelli che si sono affidati a noi. Ci credono, ed è veramente bello saperlo”.