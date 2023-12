Cerveteri, al via la terza edizione di CortoLive

Al via la terza edizione di CortoLive, il concorso che valorizza i comuni periferici attraverso la cultura cinematografica

Al via la terza edizione di CortoLive: il progetto organizzato dall’Associazione Procult nell’ambito di Biennale MArteLive Plus, con il contributo della Regione Lazio, il sostegno del Comune di Cerveteri e in collaborazione con l’Associazione Amici di Luciano Sovena e Mujeres del Cinema, ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e la sostenibilità del territorio a cui si rivolge, organizzando un concorso per registe e registi e stimolando i giovani cineasti a creare e a riflettere sul nostro mondo a partire dall’arte del Cortometraggio.

Il Concorso è l’anima del progetto, trenta giovani registi e registe Laziali si incontreranno soggiornando a Cerveteri per presentare durante 3 giorni le proprie opere ad una giuria e al contempo accrescere le proprie competenze grazie ai laboratori previsti. Due le categorie di partecipazione: CATEGORIA 1: Premio CortoLive – Concorso di Cortometraggi Aderiranno cortometraggi realizzati tra il 2022 e il 2023 da giovani nati tra il 1988 e il 2005 che affrontano il macrotema dell’uomo in rapporto all’ambiente o al rapporto con il nuovo spazio sociale e tecnologico. La selezione prevede un massimo di 20 opere, che saranno votate da una giuria di

esperti, ma anche dal pubblico presente durante la cerimonia di premiazione. Per questa categoria il premio prevede un contributo del valore di 1000€ lordi, e la messa in contatto con diverse reti di festival. Oltre al primo premio decretato all’unanimità dalla giuria saranno messi in palio diversi premi e menzioni speciali, tra queste il Premio Mujeres nel Cinema assegnato da Giulia Rosa D’Amico tra le fondatrici e ideatrici del collettivo.

CATEGORIA 2: Premio Luciano Sovena – Creazione Cinematografica Sezione volta a scegliere un progetto di film breve in corso di realizzazione e in cerca di altri sostegni produttivi, attraverso l’esposizione di pitch, valutati sempre da una giuria di professionisti, che sceglieranno un massimo di 10 progetti. In omaggio a Luciano Sovena, scomparso prematuramente lo scorso 13 maggio, si è scelto di intitolare il premio a lui, grande sostenitore dei giovani talenti del cinema e avventuriero della produzione, Sovena ha contribuito alla realizzazione di opere di grande valore artistico e sociale. In relazione al premio sarà presentata anche

l’Associazione Amici di Luciano Sovena.

Accanto al calendario per “addetti ai lavori”, alle attività di concorso e i laboratori, sarà fondamentale la programmazione di eventi aperti al pubblico, tra cui la proiezione di Venerdì 15 alle 21:30 dei corti in concorso al cinema moderno di Cerveteri, la serata di Sabato 16 con la musica di Andrea Pesce e dj set a Palazzo Ruspoli e la cerimonia di premiazione di Domenica 17, con il concerto della band romana La Batteria, che coinvolgeranno la comunità locale ed extraterritoriale.

La terza edizione 2023 si svolgerà a Cerveteri dal 15 al 17 dicembre, in continuità con gli ottimi risultati conseguiti nella seconda edizione.

L’Associazione Culturale Procult, ideatrice del progetto è da anni impegnata nell’organizzazione di MArteLive, un festival multidisciplinare che dal 2001 anima la città di Roma. Una delle sezioni più importanti del festival è proprio quella del Cinema.