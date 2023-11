Antisemitismo a Roma: imbrattate pietre d’inciampo

2 episodi in 24 ore, imbrattate diverse pietre d’inciampo a Roma. Sono simboli che onorano la memoria dei deportati

In circa 24 ore, a Roma, si sono verificati 2 episodi analoghi di antisemitismo. In via Mameli e a Trastevere alcune pietre d’inciampo sono state oltraggiate. Queste piccole targhe posizionate a terra, onorano la memoria degli ebrei che sono stati deportati nel corso della Seconda Guerra Mondiale e sono presenti in molte città europee. A seguito di questi atti vandalici, le pietre risultano annerite. Per questo, gli inquirenti stanno cercando di capire se i responsabili hanno usato della vernice o se hanno cercato di bruciarle.

“La pietra d’inciampo in memoria del mio bisnonno Aurelio Spagnoletto, deportato ad Auschwitz, è stata bruciata a Via Dandolo a Roma da chi non accetta che i suoi nipoti si rifiutino di fare la stessa fine. L’Europa non è un posto per ebrei” è quanto scrive su X Jonathan Pacifici, nipote dell’uomo. Le pietre, a Trastevere, sono state ripulite immediatamente, ma non è chiara la dinamica del gesto.

Anche il Presidente della comunità ebraica di Roma ha commentato l’episodio: “Se fosse confermato che si tratta di un atto di profanazione deliberato, sarebbe gravissimo. Le pietre d’inciampo per la nostra comunità e per tutti i romani hanno un alto e drammatico significato di memoria e omaggio alle vittime della follia antisemita. Mi auguro che non si ripeta anche da noi quanto purtroppo sta avvenendo in altri Paesi europei, in particolare a Parigi”.

“Ribadisco la piena fiducia nella vicinanza e vigilanza delle istituzioni e delle forze dell’ordine” ha concluso Victor Fadlun.