Assunzioni in mobilità: Termine ultimo per candidarsi, quello del 16 novembre. Dal 20 al via i colloqui orali

Assunzioni in mobilità al Comune di Cerveteri, aperto il bando – Tre nuove unità di personale per rafforzare gli uffici e rendere migliori i servizi. È stato pubblicato l’avviso di mobilità con il quale il Comune di Cerveteri ricerca 2 istruttori amministrativi contabili e 1 istruttore tecnico. Le domande possono essere presentate entro le ore 12:00 di giovedì 16 novembre.

“Nel corso dell’ultimo anno abbiamo dato vita a diversi cambiamenti sul fronte del personale, partendo dalle figure apicali, che sono state rinnovate, fino all’inserimento di nuove unità in alcuni uffici e servizi – ha detto Alessandro Gnazi, Assessore al Personale ed alla Programmazione economica del Comune di Cerveteri – inoltre, elemento non da poco, il nostro Ente sta perdendo in questi mesi le professionalità di alcuni dipendenti che hanno raggiunto l’età pensionabile. Nell’ambito di queste attività di rinnovamento della pianta organica, attraverso i bandi di mobilità appena pubblicati, assumeremo 3 nuovi dipendenti. Ci tengo a ringraziare l’ufficio delle risorse umane che ha permesso di pubblicare i bandi in maniera piuttosto celere”.

Per i candidati ammessi, a partire da lunedì 20 novembre si terranno i colloqui orali con i Dirigenti delle competenti aree. I bandi sono già stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune. Per maggiori informazioni, in ogni caso, è possibile contattare l’Ufficio Risorse Umane al numero 0689630210 oppure inviare una e-mail a [email protected]