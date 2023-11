Calcio, sconfitte pesanti per Cerveteri e Ladispoli

Sconfitte pesanti per le città cugine: il Ladispoli perde 2 a 0 sul campo dell’Aranova, Cerveteri capitola in casa contro il Palidoro

Settimana complicata per le squadre di calcio di Ladispoli e Cerveteri che subiscono sconfitte pesanti nel corso dei rispettivi impegni. La decima giornata del campionato di Eccellenza condanna il Ladispoli alla settima sconfitta, la formazione rossoblù si arrende sotto i colpi dell’ex Alessio Teti che firma la sua personale doppietta. Così, Aranova vince per 2 a 0.

Stessa sorte per i cugini etruschi che, nel corso dell’ottava giornata del campionato di promozione, subiscono il poker del Palidoro, attualmente seconda forza del girone. Al Galli non basta il gol di Fagioli per ricucire lo strappo e la partita finisce 4 a 1 per il Borgo.

La posizione della società e l’incitamento dei tifosi

Una debacle pesante, non solo per le proporzioni, ma anche per i limiti che sono emersi in campo. Perdere così fa male, è una sconfitta che brucia non tanto per la classifica, recuperabile, quanto per palesi mancanze che potrebbero rivelarsi letali per il futuro. Non c’è da scoraggiarsi per una sconfitta, anche dopo aver subito 4 goal in casa. Più che altro, bisognerà riordinare le idee per pensare al futuro e capire se realmente questa squadra ha le caratteristiche per poter vincere il campionato. Del resto sono passate sette giornate e la vetta è sei punti, un gap del tutto recuperabile. Niente drammi, ma ci vuole qualcosa di più per poter ambire al salto di categoria. La tifoseria è vicina alla squadra, lo dimostra ogni gara. Tifosi con danno il loro sostegno, vicini a una squadra che vorrebbero vedere prima della classe. Cerveteri merita di più, sono anni che lo ribadiamo. Ha una tifoseria strana, ma bella e passionale.

“Noi ci crediamo – hanno ribadito i tifosi dei club – saremo a fianco della squadra, ma ci attendiamo di più”.